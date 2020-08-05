برلماني لبناني يستقيل على الهواء ويوجه إهانة إلى ميشال عون!

المواطن - متابعة

أعلن النائب اللبناني مروان حمادة استقالته على الهواء، خلال اتصال هاتفي مع محطة تلفزيونية لبنانية، كما وجه إهانة إلى الرئيس ميشال عون، وذلك على خلفية انفجار بيروت المدوي.

وقال النائب مروان حمادة عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النيابي الذي يرأسه تيمور جنبلاط، نجل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط: إنه لا يريد أن يكون له أي علاقة بهذا الحكم اللبناني، الذي وصفه بأوصاف مهينة.

وصرح حمادة إلى قناة MTV اللبنانية بالقول: “سأقدم استقالتي من مجلس النواب اليوم، وأول شخص يجب أن يستقيل هو رئيس الجمهورية ميشال عون، النحس على هذا البلد” بحسب تعبيره.

وتأتي استقالة النائب حمادة على خلفية الانفجار الغامض الذي هز بيروت الثلاثاء، وأدى حتى الساعة إلى سقوط أكثر من 70 قتيلًا و3700 جريح، بحسب ما أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار في مرفأ بيروت الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.



