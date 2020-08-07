بسبب رش الملعب .. مذيع “الدوري مع وليد” لـ نصراوي: نبعد عن المؤامرة

المواطن - محمد سمعه

طالب الإعلامي سلطان الغشيان مُقدم برنامج “الدوري مع وليد”، مشجع نصراوي بالابتعاد عن نظرية المؤامرة، وذلك بعد حديث المشجع عن أن رش الملعب كان سببًا في خسارة النصر ضد الهلال برباعية مقابل هدف في الديربي أول أمس الأربعاء.

#الدوري_مع_وليد | عبر #نقطة_نظام .. مشجع #النصر دائمًا رئيس لجنة الحكام أهم من المدير الفني.. لماذا تم رش الأرضية في وقت المباراة ولماذا الحكم يتجاهل الـVAR#سلطان_الغشيان: مايكون يخص المدرب.. رش المياة خطأ تقني نبعد عن المؤامرة.#SBC pic.twitter.com/nbvRvj3iHm — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) August 6, 2020

ونشر الحساب الرسمي للبرنامج عبر “تويتر” مقطع فيديو رد فيه الغشيان على مشجع النصر قائلًا له: “غياب مايكون عن الديربي أمر يخص المدرب روي فيتوريا ورش المياه خطأ تقني، من فضلك نبعد عن المؤامرة”.

رسائل نارية من رئيس النصر

ووجّه صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عدة رسائل نارية وذلك عبر حسابه في “تويتر” تعقيبًا على الظلم التحكيمي الذي تعرض له أصفر العاصمة ضد الهلال أول أمس الأربعاء بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب السويكت عبر حسابه أمس الخميس: ” بعد مشاهدة المباراة عدة مرات بهدوء، ولكونها مباراة مفصلية من الدوري الأغلى على قلوبنا، دوري الأمير محمد بن سلمان، فإن ما حدث لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، ما حدث كان ترصدًا مُخلًا بميزان العدالة (من قبل VAR)”.

مطالب النصر لتحقيق منافسة نزيهة

وأضاف السويكت: “سبق أن طالبنا من خلال بيان سابق وخطابات إلحاقية بضرورة التصحيح وتدارك الأخطاء التحكيمية لحماية العدالة ونزاهة المنافسة! سنترقب في نادي النصر ما سيجري من تغيرات جادة لضمان تطبيق العدالة بسواسية لكل الأندية، نادي النصر وحقوقه وحقوق جماهيره أمانة في أعناقنا ولن نفرط فيها بإذن الله”.



