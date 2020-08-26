بشهادة المجلس العالمي للسفر .. السعودية الوجهة السياحية الأسرع نموًا في العالم

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أكد تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) أن المملكة أصبحت الوجهة الأسرع نموًا في العالم وذلك بعد إصدار أكثر من 500 ألف تأشيرة سياحية خلال الفترة من نهاية 2019 وحتى مارس 2020.

وقال التقرير: تمكن الزوار من استكشاف مواقع التراث الخمسة لليونسكو في المملكة ، بالإضافة إلى الشواطئ البكر والمناظر الجبلية والمدن الصاخبة قبل إغلاق الحدود بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

صيف السعودية:

وتابع: ومع إعادة فتح السفر الداخلي هذا الصيف، أطلقت الهيئة السعودية للسياحة أكبر حملة سياحة داخلية في المملكة، صيف السعودية والتي تستهدف 11 موقعًا مختلفًا.

وأضاف التقرير : في الأسابيع السبعة التي انقضت منذ إطلاق الحملة في 25 يونيو، بلغ إجمالي الإنفاق السياحي نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 26% عن نفس الفترة من العام الماضي.

شراكة مع 90 جهة

وأبرمت الهيئة السعودية للسياحة شراكة مع 90 شركة سياحة تضمنت الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية وشركات إدارة الوجهات؛ وذلك لتطوير 100 عرض سياحي بأسعار متعددة يشمل العائلات والمجموعات والأفراد بالإضافة إلى ضمان إجراءات السلامة المنشودة للحفاظ على سلامة السياح.

واستطرد التقرير: يساعد نجاح حملة صيف السعودية المملكة على الاستعداد لاستقبال الزوار الدوليين مرة أخرى بمجرد أن يصبح السفر متاحًا لهم.

وواصل التقرير : السعودية هي موطن للعروض الطبيعية الفريدة، مثل واحة الأحساء أكبر واحات النخيل في العالم، وتضم قنوات وينابيع وآبار وهي مثال على المستوطنات البشرية التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث.

ومن المعالم البارزة الأخرى أيضًا موقع الحجر الأثري في العلا الذي من المقرر طرحه للجمهور في أكتوبر 2020.

وقال تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة: تفتخر الدولة أيضًا بالمناظر الطبيعية الخلابة، مثل حافة العالم، والمنحدرات الشاهقة في قلب الصحراء، كما يمكنك رؤية المناظر الساحرة من أبها، أو زيارة الطائف الملقبة بـ مدينة الورود في إشارة إلى الأزهار التي تنمو في الوديان والجبال المحيطة بها.

مشروع البحر الأحمر:

ويخضع مشروع البحر الأحمر القائم حول أرخبيل يضم أكثر من 90 جزيرة، لعملية تطوير مستدامة ليصبح وجهة سياحية فاخرة، مما يوفر فرصًا لمحبي الطبيعة والمغامرين في الهواء الطلق لاستكشاف ثقافة المنطقة وطبيعتها.

ويمكن للباحثين عن المغامرات العثور على مجموعة من الأنشطة الخارجية، بما في ذلك المشي لمسافات طويلة إلى فوهة الوعبة البركانية خارج الطائف، وركوب الدراجات الرباعية عبر الكثبان الرملية الحمراء في الرياض، والغوص في المياه الزرقاء الصافية للبحر الأحمر والسباحة بين حطام سفينة قديمة.

السعودية تحتضن الحضارات القديمة:

والمملكة ليست موطنًا للحضارات القديمة فحسب، بل تتميز أيضًا بالمشاهد الفنية المعاصرة والمأكولات المزدهرة، وتفخر جدة برعاية الفنانين التجريبيين الصاعدين، كما تشتهر بأنواع الطعام النابض بالحياة والذي يتضمن المأكولات البحرية الطازجة إلى جانب العديد من عربات الطعام العصرية.

واختتم التقرير قائلًا: المملكة بلد متنوع بطريقة خيالية، حيث تقدم كل منطقة تجربة مختلفة يستمتع بها جميع المسافرين حول العالم، وبمجرد أن يستعد الناس للسفر مرة أخرى، ستكون السعودية على استعداد للترحيب بهم.

السياحة جوهر رؤية 2030:

ويُذكر أن المملكة قد أعلنت عن عدد كبير من المبادرات لدفع قطاع السياحة فيها، فهي أرض تتمتع بجمال طبيعي وتنوع استثنائيين، ولكنها كانت بعيدة عن الحدود بالنسبة للمسافرين، واليوم ترحب بالعالم من خلال باقة لم يسبق لها مثيل تجمع بين مناطق الجذب الطبيعية ومناطق من صنع الإنسان.

وتُعد السياحة هي جوهر رؤية 2030 الهادفة إلى تنوع الإيرادات بعيدًا عن عائدات النفط، ويأمل المسؤولون في استقبال 100 مليون سائح سنويًا.

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