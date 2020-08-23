بعد القبض عليها بقضية ضيافة الداخلية .. من هي الكويتية غصون الخالد؟

المواطن - متابعة

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، مساء أمس السبت، القبض على سيدة الأعمال الكويتية المهندسة غصون الخالد، المدانة والمحكوم عليها بالسجن 10 أعوام في قضية الاختلاسات الأشهر بالبلاد، والمعروفة إعلامياً بـ ”ضيافة الداخلية“.

وغصون الخالد التي أُخلي سبيلها في أبريل الماضي إلى جانب تسعة متهمين آخرين في القضية لحين البت بالحكم النهائي الذي جاء قبل عدة أيام، هي مهندسة كويتية من مواليد 1977، حاصلة على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

عُينت غصون عضوة في مجلس إدارة شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري منتصف عام 2016، كما شغلت منصب رئيسة مجلس إدارة شركة المباني ونائبة الرئيس التنفيذي ومديرة العمليات في شركة ”أسيكو“ للصناعات، بين عامي 2016 و2019.

تم اختيارها عام 2013 ضمن أقوى 100 امرأة عربية وفق قائمة لمجلة (CEO)، وحازت عام 2017 على لقب ”قائدة عالمية شابة“ من المنتدى الاقتصادي العالمي، وصُنفت عام 2017 ضمن قائمة ”فوربس“ لأقوى مئة سيدة أعمال عربية.

وسبق أن تعرضت الخالد لأزمة صحية في شهر شباط/ فبراير الماضي، بعد قرار ضبطها مع عدد من المتهمين في القضية، ليتم حينها نقلها إلى المستشفى ومن ثم إعادتها إلى الحجز، قبل أن يتم إخلاء سبيلها لاحقاً بقرار من المحكمة حتى إصدار حكم نهائي في القضية.

وأصدرت محكمة الجنايات في 16 الجاري حكمها بقضية ”ضيافة الداخلية“ ضد 24 متهما، بينهم شخصيات بارزة، بعد أن وجهت إليهم تهم تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال.





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