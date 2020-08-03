بعد تكليفه .. قلق هلالي بسبب موقف الجهني بقضية النصر الشهيرة

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق، تكليف جابر بن سعد الجهني برئاسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وذلك كبديل عن معيض الشهري، الذي اعتذر وتقدم باستقالته بسبب ظروفه الخاصة.

ويُعد جابر الجهني واحدًا من أبرز المستشارين القانونيين في الشأن الرياضي، كما يملك خبرات قانونية في صياغة العقود.

الجمهور الهلالي يُعيد نشر تغريدات قديمة لـ الجهني

وتداول الجمهور الهلالي عبر “تويتر” تغريدات سابقة لـ الجهني وهو يتحدث عن رأي القانون في قضية الهلال والنصر واللاعب عوض خميس التي حدثت في عام 2017.

وكان جابر الجهني كتب وقتها عبر حسابه في “تويتر” : “لائحة الاحتراف المحلية تحتوي على ثغرة قانونية كفيلة بتبرئة ساحة النصر بل وعدم جواز معاقبته بسبب تمديد أو تجديد عقد لاعبه”.

الجهني يُبدي الرأي القانوني في قضية عوض خميس

وأضاف الجهني: “ما يهم من هذه المواد المُلزمة هي المادة الـ18 وتحديدًا الفقرة الثالثة منها، فهنا يكمن الخلل وتبرز مسألة قانونية قادرة على قلب مجريات القضية”.

وأعرب الجمهور الهلالي عن قلقه من تولي جابر الجهني لرئاسة لجنة الاحتراف بصورة مؤقتة، حيث عبروا عن خوفهم من عدم تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

وكانت قضية عوض خميس وقتها تمثلت في تكفل النصر بإعادة مبلغ مالي قدره 6 ملايين ريال لـ الهلال مع غلق قضية اللاعب بالتراضي بين جميع الأطراف، وذلك بعد أن كان الهلال أعطى عوض خميس مقدم تعاقد قبل 3 سنوات من الآن.

وبدأت الأزمة، عندما وقع عوض خميس على عقود الانضمام لـ الهلال، وفي نفس الوقت قرر التجديد مع النصر، مما أثار أزمة بين اللاعب وكبيري الرياض.



