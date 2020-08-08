بعد عناء .. سلمان المؤشر باقٍ في الأهلي حتى 2023

المواطن - محمد سمعه

أعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر “تويتر” منذ قليل عن تجديد عقد اللاعب سلمان المؤشر مع الفريق الكروي الأول حتى عام 2023.

وكتب الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر”: “سلمان المؤشر أهلاويًّا حتى 2023”.

الأهلي يمنع تكرار قصة عسيري مع سلمان المؤشر:

ونجح الأهلي في التجديد لـ سلمان المؤشر، بعدما اهتم نادي النصر بالتعاقد معه، على غرار ما حدث في صفقة اللاعب عبدالفتاح عسيري.

وكان الأهلي وقبل تجديد لعقد سلمان المؤشر، أعلن أن عبدالفتاح عسيري انضم لنادي النصر يوم 17 يوليو الماضي بعقد مدته 3 مواسم، بعدما دخل الفترة الحرة، ورفض تجديد عقده مع الراقي.

سلمان المؤشر قد يُشارك في ديربي الاتحاد والأهلي:

ومن الممكن مشاهدة سلمان المؤشر غدًا في ديربي الاتحاد والأهلي، وذلك بعد أن جدد عقده بصورة رسمية مع الفريق الأهلاوي.

وتنطلق غدًا مباراة الاتحاد والأهلي المثيرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وستُقام مباراة الاتحاد والأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وقبل انطلاق مباراة الاتحاد والأهلي، يمر الفريقين بفترة عصيبة، حيث خسر الاتحاد في الجولة الثالثة والعشرين من نادي أبها بنتيجة هدفين مقابل هدف يوم الثلاثاء الماضي، بينما فاز النادي الأهلي على فريق الحزم برباعية مقابل هدفين.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، ثلاث أزمات تُهدد الفريق قبل انطلاق ديربي الاتحاد والأهلي غدًا.

وتُعد المشكلة الأولى للعميد هي انخفاض الروح المعنوية للاعبيه، خاصة أن الاتحاد لم يُحقق أي فوز في ديربي الاتحاد والأهلي منذ موسم 2012 أي قبل 8 سنوات من الآن، وكان العميد حقق آخر فوز له على الأهلي في مارس 2012، بهدف سجله لاعبه السابق نايف هزازي في ذلك الوقت.

أما المشكلة الثانية قبل ديربي الاتحاد والأهلي، هي ترتيب الاتحاد المتأخر في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث يحتل المركز الثالث عشر وهو مركز إذا استمر الاتحاد فيه، فهذا يعني أنه سيلعب مباراة ملحق الصعود والهبوط مع رابع دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم الجاري. وتُعد المشكلة الثالثة قبل ديربي الاتحاد والأهلي هي تأخر إدارة العميد في صرف الرواتب لنجومه ولاعبيه، حيث طالب بعضهم بالرواتب ومنهم من قدم شكوى إلى الفيفا مثل المغربي مروان دا كوستا واللاعب البرازيلي رومارينهو قبل أن تُحل.



