بغلف يرد على انتقادات دعمه لـ النصر

المواطن - مروة نبيل

رد عضو الشرف الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بن أحمد بغلف، على الانتقادات التي وجهت إليه لدعمه العالمي، وذلك بعد خسارته لديربي الرياض بالأمس.

بغلف يرد على الانتقادات

وقال بغلف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أعلم أن الحقد والكراهية جعلكم تتجاهلوا دور العضو الذهبي.. وإنه لا يتدخل في العمل الفني والإداري للنادي.. وقد كررتها مرارًا”.

وتابع: “لو لم أدعم النادي بأكثر من خمسة وثلاثين مليون.. ولم يدعم الأعضاء الآخرين بالملايين مشكورين.. هل كنتم سوف تدعموا أيها العشرة النشاز؟.. كل نصراوي غيور عليه حظركم”.

وأضاف: “لأنكم أصحاب مصالح شخصية ماذا قدمتوا للكيان؟، لم ادخل النادي سوى مرة واحدة وادعم واحفز في الخسارة قبل الفوز، وما تطلبه الإدارة من دعم ألبيه دون استفسار.. تبوا اكشف عن رسائلكم كلها موجودة”.

وواصل: “الكارهين والحاقدين تركوا كل شيء.. وأخذوا يروجوا أن سبب الهزيمة التحفيز المادي المستمر من السنة الماضية، وظهوري في بث يعلموا أننا كنا نسولف ونطقطق كالعادة، وإطلاق هاشتاق تحفيزي للاعبين تحقق الدوري الاستثنائي والسوبر.. بنفس الدعم والتحفيز، لن أفك الحظر عنكم”.

النصر ضد الهلال

ولعب النصر ضد الهلال بالأمس على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى ديربي الرياض بهزيمة العالمي بنتيجة 4/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند 45 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر.



