بلاغات عن مئات المفقودين في انفجار بيروت ترفع عدد القتلى

المواطن - متابعة

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الأربعاء، إن البلاغات عن مئات المفقودين تُنذر بارتفاع أعداد ضحايا انفجار بيروت الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء.

100 قتيل في انفجار بيروت

وقال حسن، للصحفيين أمام إحدى المستشفيات التي طالها الانفجار في بيروت، إن عدد القتلى ارتفع إلى 100 شخص، وهو الرقم الذي أعلنه أيضًا الصليب الأحمر اللبناني، مشيرًا إلى إصابة أكثر من 4 آلاف شخص.

وأضاف حسن أن هناك بلاغات عن فقدان مئات الأشخاص من قبل أسرهم بعد الانفجار، وتابع بالقول إن ذلك يثير المخاوف من أن عدد القتلى قد يتجاوز بكثير العدد المعلن حتى الآن، مشيرًا إلى أن لبنان يعاني من نقص بعدد الأسّرة والتجهيزات لإسعاف المصابين.

خسائر فادحة

وكان محافظ بيروت مروان عبود صرح بأن الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، وقال عبود، في تصريحات صحفية أمس : إن 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم حتى اللحظة.

وأضاف محافظ بيروت: “كان هناك حريق في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه”، مشيرًا إلى أن الانفجار “يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناجازاكي”.

فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني أن الانفجار ناجم عن 2750 طنًا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات.