‎الرئيسية
العالم
بلاغات عن مئات المفقودين في انفجار بيروت ترفع عدد القتلى
حصيلة الجرحى تجاوزت 4 آلاف

بلاغات عن مئات المفقودين في انفجار بيروت ترفع عدد القتلى

2020/08/05
الساعة 3:20 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
73
0
طباعة
بلاغات عن مئات المفقودين في انفجار بيروت ترفع عدد القتلى
المواطن - متابعة
العناوين الفرعية إخفاء
1 100 قتيل في انفجار بيروت
2 خسائر فادحة
قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الأربعاء، إن البلاغات عن مئات المفقودين تُنذر بارتفاع أعداد ضحايا انفجار بيروت الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء.

100 قتيل في انفجار بيروت

وقال حسن، للصحفيين أمام إحدى المستشفيات التي طالها الانفجار في بيروت، إن عدد القتلى ارتفع إلى 100 شخص، وهو الرقم الذي أعلنه أيضًا الصليب الأحمر اللبناني، مشيرًا إلى إصابة أكثر من 4 آلاف شخص.

وأضاف حسن أن هناك بلاغات عن فقدان مئات الأشخاص من قبل أسرهم بعد الانفجار، وتابع بالقول إن ذلك يثير المخاوف من أن عدد القتلى قد يتجاوز بكثير العدد المعلن حتى الآن، مشيرًا إلى أن لبنان يعاني من نقص بعدد الأسّرة والتجهيزات لإسعاف المصابين.

انفجار بيروت

خسائر فادحة

وكان محافظ بيروت مروان عبود صرح بأن الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، وقال عبود، في تصريحات صحفية أمس : إن 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم حتى اللحظة.

وأضاف محافظ بيروت: “كان هناك حريق في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه”، مشيرًا إلى أن الانفجار “يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناجازاكي”.

فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني أن الانفجار ناجم عن 2750 طنًا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات.




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :