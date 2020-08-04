بلدية بحر أبو سكينة ترفع مخلفات الأمطار والسيول

المواطن - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة

واصلت بلدية مركز بحر أبوسكينة جهودها المكثفة لرفع الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة، وذلك من خلال فتح الطرق وتنظيف وإزالة الأتربة والحجارة من الطرق المتضررة من جريان السيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



