بلغة الصور .. عسيري يُبشر النصر والأهلي يفك عقدة الهلال

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي، والمنضم حديثًا لصفوف النصر هدية أكثر من رائعة، بعدما ساهم في إحراز هدف فوز الراقي على الهلال خلال مباراة الفريقين أمس الخميس بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح عسيري في دخول قلوب جماهير العالمي، بعدما سجل هدف الفوز للراقي، الذي عطّل به انطلاقة الهلال نحو ضمان لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، كما حافظ على الفارق في النقاط بين الهلال والنصر إلى ست نقاط كما هو، وذلك بعد فوز العالمي على التعاون برباعية مقابل هدف.

هدف عسيري بُشرى لـ النصر مثل أحداث الموسم الماضي

وربما يكون هدف عسيري في الهلال، هو بُشرى للعالمي تُمكنه من تحقيق لقب الدوري، كما حدث في الموسم الماضي حيث استغل أصفر العاصمة تراجع الهلال في آخر الجولات ليحقق لقب الدوري يوم 16 مايو 2019.

العالمي والأهلي يستفيدان على حساب الهلال

ومع استفادة النصر من مباراة الهلال والأهلي، أيضًا نجح الراقي في الاستفادة من مباراة الهلال حيث حقق الفوز الأول له على الأزرق في بطولة الدوري منذ عام 2016 ليفك عقدة استمرت 4 سنوات، واستعاد السوري عمر السومة الكثير من مستواه بتسجيله هدف ومساهمته في الهدف الثاني للنادي الأهلي في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الأهلي 46 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الهلال عند 60 نقطة في الصدارة، ويحتل العالمي حاليًا المركز الثاني برصيد 54 نقطة.





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