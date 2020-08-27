بماذا يُفكر الأهلي المصري لتفادي غضب جماهيره ؟

المواطن - محمد سمعه

يمر فريق الأهلي المصري بحالة سيئة بالفترة الأخيرة، حيث لم يقدم النتائج المرجوة منه في المباريات، وذلك بعد استئناف مباريات الدوري المصري عقب توقفها لمدة زادت عن 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

واشتعلت جماهير المارد الأحمر غضبًا، بعد الخسارة من نادي الزمالك في ديربي القاهرة يوم السبت الماضي بثلاثية مقابل هدف، كما نال المهاجم مروان محسن لاعب المارد الأحمر، نصيب الأسد من الانتقادات بسبب تقاعسه عن أداء مهامه مع الفريق الأحمر بالمباريات.

مروان محسن يقترب من الرحيل عن الأهلي المصري:

وتُركز إدارة المارد الأحمر بالفترة المقبلة على تدعيم الصفوف بصفقة هجومية قوية، وذلك في ظل اقتراب مروان محسن من مغادرة الأهلي المصري بعد نهاية موسم 2019/ 2020.

وكان المارد الأحمر حاول التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا لاعب نادي مازيمبي الكونغولي، لتدعيم هجوم بطل الدوري المصري 41 مرة، لكن الصفقة لم تتم.

وفي سياق آخر، انتهت مباراة الأهلي ضد الجونة في الجولة الثانية والعشرين في الدوري المصري الممتاز موسم 2019/ 2020، بفوز المارد الأحمر بصعوبة بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة، بدأ بأداء هادئ من قبل المارد الأحمر الذي لم ينجح في تشكيل أي خطورة على مرمى فريق الجونة.

ولم تتغير النتيجة كثيرًا خلال الشوط الأول من المباراة، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

المارد الأحمر يهزم الجونة بصعوبة:

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد الجونة، ضغط فريق الجونة وذلك لإحراز الهدف الأول في شباك المارد الأحمر، حيث سنحت له فرصتان خطيرتان عبر كل من إسلام محارب ومحمد ناجي جدو، ولكن حارس المارد الأحمر محمد الشناوي تعامل معهما بشكل أكثر من رائع.

وفي الدقيقة الـ94 من عمر المباراة، تمكن مروان محسن من إضافة الهدف الأول لـ الأهلي المصري، وهدف الفوز بطريقة رائعة بعد تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي.

وبعد نهاية مباراة الأهلي ضد الجونة، أصبح رصيد المارد الأحمر 59 نقطة بالمركز الأول في الدوري وبفارق 17 نقطة عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني، الذي فاز أول أمس الثلاثاء على فريق الإنتاج الحربي.

وسيلعب الأهلي المصري بعد غد السبت، ضد النادي المصري في الجولة الـ23 من الدوري المصري، بعد الفوز على الجونة.





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