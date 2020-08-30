بندر الخريف: اتفاقية المحتوى المحلي مع الإسكان تؤكد الثقة في منتجاتنا

المواطن - الرياض

قدم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف الشكر إلى وزير الإسكان ماجد الحقيل والزملاء في هيئة المحتوى المحلي على الجهد الذي توج بتوقيع هذه الاتفاقية لتعزيز المحتوى المحلي في مشاريع تطوير الإسكان.

وأكد الخريف في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأحد، أن الاتفاقية تؤكد الثقة في كوادر المملكة البشرية ومنتجاتها الوطنية وقدرة مصانع السعودية على تلبية الطلب المحلي.

ووقع رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي بندر الخريف ووزير الإسكان اليوم، اتفاقية تعاون بهدف تنمية وتطوير المحتوى المحلي في قطاع الإسكان، وتعزيز حضور عناصر المحتوى المحلي في مشاريع الوزارة.







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