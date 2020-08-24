بندر الخريف يعلق على قرار الموارد البشرية بتوطين المهن الهندسية

المواطن - الرياض

علق بندر إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية على قرار وزارة الموارد البشرية بتوطين المهن الهندسية.

وقال الخريف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الكفاءات الوطنية من أبناء وبنات وطننا هم المحرك الرئيس لاقتصاده، وتوطين المهن الهندسية مع الدعم والتحفيز من قيادتنا الرشيدة سيكون له أثر كبير في نمو القطاع الصناعي”.

ووجه بندر الخريف الشكر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذه المبادرة المهمة.

يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أصدر قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن الهندسية في المنشآت الخاصة بنسبة (20%).

ويأتي القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للإسهام في تنمية القطاع الخاص والمشاركة الحقيقية في قراراته، وتعزيز الإسهام في المنظومة الاقتصادية.

ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.

وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا مصاحبًا للقرار الوزاري، وذلك لتوضيح حيثياته وتفاصيله وإجراءات تنفيذه على نحو أكثر تفصيلًا، حيث يمكن لأصحاب المنشآت والباحثين عن عمل الاطلاع على الدليل الإجرائي وذلك بزيارة الموقع الرسمي للوزارة.





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