بنغلاديش تغرق بمياه الفيضانات.. صور فضائية تكشف حجم الكارثة

المواطن - متابعة

كشفت صور حديثة التقطتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عبر الأقمار الصناعية كارثة تتعرض لها بنغلاديش بغرق 25% تقريبا من أراضيها بسبب الفيضانات.

وعرضت “ناسا” قبل أيام عبر موقعها الإلكتروني لمراقبة كوكب الأرض صورتين لبنغلاديش، الأولى تعود ليوم 2 يونيو، والثانية ليوم 25 يوليو، حيث توضح الصورة الأحدث الحجم الهائل للفيضانات التي غمرت ربع الدولة تقريبا، عبر بقعة زرقاء ضخمة تظهر بالصورة.

ورغم اعتياد بنغلاديش على هذه الفيضانات الموسمية، علما بأن ذروة فترة تساقط الأمطار تكون بين شهري يونيو وأكتوبر، أوضحت “ناسا” أن فيضانات هذا العام هي الأسوأ منذ عقد، كما أنها الأطول مدة منذ عام 1988.

وبحسب تقارير محلية فإن مياه الفيضانات غمرت مليون منزل تقريبا ودمرت أكثر من 1500 كم من الأراضي الزراعية، كما تسببت في عزل العديد من المناطق في بنغلاديش.

يشار إلى أن فيضانات هذا العام أثرت على 4 ملايين شخص، وتسببت في مقتل 100 شخص على الأقل بنهاية شهر يوليو الماضي.



