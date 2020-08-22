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بنك الرياض يتفاعل مع بائع الشاي حامل الماجستير

بنك الرياض يتفاعل مع بائع الشاي حامل الماجستير

2020/08/22
الساعة 11:38 صباحًا
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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بنك الرياض يتفاعل مع بائع الشاي حامل الماجستير
المواطن-حسن عسيري-أبها

تفاعل بنك الرياض مع الشاب السعودي الحاصل على الماجستير، الذي ظهر في مقطع فيديو يبيع الشاي على طريق أبها خميس مشيط.

وأعلن البنك عبر حسابه في تويتر عن توظيف المواطن عبداللطيف جرفان، الذي يحمل درجة الماجستير في تقنية المعلومات بدرجة ممتاز من إحدى الجامعات الأمريكية.

وقال البنك ‏” نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف..  في ‎بنك الرياض لا يتوقف بحثنا عن شباب وشابات الوطن الطموحين، حيث سيتم التواصل معك لتنسيق موعد مقابلة شخصية، تمنياتنا لك بالتوفيق”.




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