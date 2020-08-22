بنك الرياض يتفاعل مع بائع الشاي حامل الماجستير

المواطن-حسن عسيري-أبها

تفاعل بنك الرياض مع الشاب السعودي الحاصل على الماجستير، الذي ظهر في مقطع فيديو يبيع الشاي على طريق أبها خميس مشيط.

نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف 👏

في #بنك_الرياض لا يتوقف بحثنا عن شباب وشابات الوطن الطموحين 🇸🇦 سيتم التواصل معك لتنسيق موعد مقابلة شخصية، تمنياتنا لك بالتوفيق. https://t.co/dlULIaeNZD — بنك الرياض (@RiyadBank) August 21, 2020

وأعلن البنك عبر حسابه في تويتر عن توظيف المواطن عبداللطيف جرفان، الذي يحمل درجة الماجستير في تقنية المعلومات بدرجة ممتاز من إحدى الجامعات الأمريكية.

وقال البنك ‏” نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف.. في ‎بنك الرياض لا يتوقف بحثنا عن شباب وشابات الوطن الطموحين، حيث سيتم التواصل معك لتنسيق موعد مقابلة شخصية، تمنياتنا لك بالتوفيق”.





شارك الخبر