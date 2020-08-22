بنك الرياض يتفاعل مع بائع الشاي حامل الماجستير

المواطن-حسن عسيري-أبها
تفاعل بنك الرياض مع الشاب السعودي الحاصل على الماجستير، الذي ظهر في مقطع فيديو يبيع الشاي على طريق أبها خميس مشيط.
نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف 👏
في #بنك_الرياض لا يتوقف بحثنا عن شباب وشابات الوطن الطموحين 🇸🇦
سيتم التواصل معك لتنسيق موعد مقابلة شخصية، تمنياتنا لك بالتوفيق. https://t.co/dlULIaeNZD
— بنك الرياض (@RiyadBank) August 21, 2020
وأعلن البنك عبر حسابه في تويتر عن توظيف المواطن عبداللطيف جرفان، الذي يحمل درجة الماجستير في تقنية المعلومات بدرجة ممتاز من إحدى الجامعات الأمريكية.
وقال البنك ” نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف.. في بنك الرياض لا يتوقف بحثنا عن شباب وشابات الوطن الطموحين، حيث سيتم التواصل معك لتنسيق موعد مقابلة شخصية، تمنياتنا لك بالتوفيق”.
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