بنك الرياض يتفاعل مع بائع الشاي حامل الماجستير

المواطن-حسن عسيري-أبها
تفاعل بنك الرياض مع الشاب السعودي الحاصل على الماجستير، الذي ظهر في مقطع فيديو يبيع الشاي على طريق أبها خميس مشيط.
نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف 👏
في #بنك_الرياض لا يتوقف بحثنا عن شباب وشابات الوطن الطموحين 🇸🇦
سيتم التواصل معك لتنسيق موعد مقابلة شخصية، تمنياتنا لك بالتوفيق. https://t.co/dlULIaeNZD
— بنك الرياض (@RiyadBank) August 21, 2020
وأعلن البنك عبر حسابه في تويتر عن توظيف المواطن عبداللطيف جرفان، الذي يحمل درجة الماجستير في تقنية المعلومات بدرجة ممتاز من إحدى الجامعات الأمريكية.
وقال البنك ” نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف.. في بنك الرياض لا يتوقف بحثنا عن شباب وشابات الوطن الطموحين، حيث سيتم التواصل معك لتنسيق موعد مقابلة شخصية، تمنياتنا لك بالتوفيق”.
غيض من فيض..ملايين العاطلين عن العمل ومعظمهم جامعيين وافنوا حياتهم في الدراسة وسهرة عليهم اسرهم سنوات طويلة وصرفو عليهم كل غال وثمين وفي الأخير بطالة!!حسبنا الله ونعم الوكيل.
الله يوفقك
شاب طموح
اقول واستعن بالله انه بيع الشاي افضل وأشرف له من البنوك الربوية والله المستعان.
ايش الجديد غيره كثيييير حسبي الله ونعم الوكيل عندي موظف حارس أمن جامعه ولغه انجليزيه مع مرتبة الشرف وراتبه ٣٠٠٠ ريال
لوخصصت وزارة لمعالجة البطالة وحصر الوظائف الشاغرة في جميع القطاعات العسكرية والمدنية والقطاع الخاص وتوضع تحت تصنيف حسب الشهادات المهنية والعلمية وبذا نمنع التلاعب بهذه الوظائف ونقطع الطريق على الفساد والمفسدين والمحسوبيات كما هو حاصل اليوم!!!!.
غيض من فيض..هناك ملايين العاطلين عن العمل ومعظمهم جامعيين وافنوحياتهم في الدراسة وسهرات عليهم أسرهم وصرفت عليهم الغالي والنفيس ثم بقوعاطلين!!البطالة والفقر والجهل ثالوث الخطر الداعم لكل الجرائم.