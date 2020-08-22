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المواطن - عسير
بنك الرياض يتفاعل مع بائع الشاي حامل الماجستير

بنك الرياض يتفاعل مع بائع الشاي حامل الماجستير

2020/08/22
الساعة 11:38 صباحًا
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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بنك الرياض يتفاعل مع بائع الشاي حامل الماجستير
المواطن-حسن عسيري-أبها

تفاعل بنك الرياض مع الشاب السعودي الحاصل على الماجستير، الذي ظهر في مقطع فيديو يبيع الشاي على طريق أبها خميس مشيط.

وأعلن البنك عبر حسابه في تويتر عن توظيف المواطن عبداللطيف جرفان، الذي يحمل درجة الماجستير في تقنية المعلومات بدرجة ممتاز من إحدى الجامعات الأمريكية.

وقال البنك ‏” نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف..  في ‎بنك الرياض لا يتوقف بحثنا عن شباب وشابات الوطن الطموحين، حيث سيتم التواصل معك لتنسيق موعد مقابلة شخصية، تمنياتنا لك بالتوفيق”.




6 تعليقات
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زاير.
1 ساعة

غيض من فيض..ملايين العاطلين عن العمل ومعظمهم جامعيين وافنوا حياتهم في الدراسة وسهرة عليهم اسرهم سنوات طويلة وصرفو عليهم كل غال وثمين وفي الأخير بطالة!!حسبنا الله ونعم الوكيل.

1
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بوهتان
2 ساعة

الله يوفقك
شاب طموح

1
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ابوبراهيم
2 ساعة

اقول واستعن بالله انه بيع الشاي افضل وأشرف له من البنوك الربوية والله المستعان.

2
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عين الصقر
2 ساعة

ايش الجديد غيره كثيييير حسبي الله ونعم الوكيل عندي موظف حارس أمن جامعه ولغه انجليزيه مع مرتبة الشرف وراتبه ٣٠٠٠ ريال

1
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هيف
3 ساعة

لوخصصت وزارة لمعالجة البطالة وحصر الوظائف الشاغرة في جميع القطاعات العسكرية والمدنية والقطاع الخاص وتوضع تحت تصنيف حسب الشهادات المهنية والعلمية وبذا نمنع التلاعب بهذه الوظائف ونقطع الطريق على الفساد والمفسدين والمحسوبيات كما هو حاصل اليوم!!!!.

3
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زاير.
3 ساعة

غيض من فيض..هناك ملايين العاطلين عن العمل ومعظمهم جامعيين وافنوحياتهم في الدراسة وسهرات عليهم أسرهم وصرفت عليهم الغالي والنفيس ثم بقوعاطلين!!البطالة والفقر والجهل ثالوث الخطر الداعم لكل الجرائم.

2
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