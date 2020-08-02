بوتشيتينيو يعتذر عن إهانة برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشينيو المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه اعتذر عن تصريحه السابق ضد نادي برشلونة الإسباني، والذي أظهر فيه إهانة واضحة للفريق الكتالوني.

بوتشيتينو يكشف سبب تصريحه المثير عن برشلونة

وتحدث بوتشيتينو لصحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية عندما قلت تصريح بأنني أفضل الذهاب لمزرعتي في الأرجنتين عن تدريب برشلونة، وكان ذلك بهدف إبطال الشائعات التي انتشرت بعد التقاط صور لي مع جوزيب بارتوميو رئيس النادي في ذلك الوقت، اعتذر لم أقصد إهانة برشلونة ولكنني حاولت إنهاء الأمر بصورة سريعة”.

وأضاف بوتشيتينو: “لقد صُنع اسمي في إسبانيول، ولا أحب قول مثل هذه التصريحات، لكن لا أحد يعلم ما الذي سيحدث في المستقبل”.

وكانت إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أقالت المدرب بوتشيتينو بسبب سوء نتائج السبيرز، وعيّنت المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي وقت سابق، أرسل نادي برشلونة الإسباني تفاصيل عرضه الأول؛ وذلك لإقناع اللاعب البرازيلي ويليان نجم نادي تشيلسي الإنجليزي بالالتحاق بصفوف الفريق الكتالوني في صيف العام الجاري.

برشلونة يُلبي طلبات ويليان

وذكرت شبكة Sky Sports البريطانية الخميس الماضي أن برشلونة نفّذ جميع الأمور التي طالب بها ويليان، وذلك للتعاقد معه من صفوف فريق تشيلسي، حيث قدم نادي برشلونة عرضًا مدته 3 مواسم للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وقال كيا جواربيشان وكيل أعمال ويليان بوقت سابق إن هناك عروضًا من الدوري الأمريكي وبعض الأندية الأوروبية لضم ويليان، بعدما فشل في التوصل لاتفاق لتجديد عقده مع البلوز مؤخرًا.



