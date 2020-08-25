بوريس جونسون يعلق على أنباء استقالته بسبب مضاعفات كورونا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أدلى والد زوجة دومينك كامينغز، المساعد الأول لرئيس الوزراء البريطاني، بتصريحات أفادت بأن بوريس جونسون، يخطط للاستقالة من منصبه في غضون 6 أشهر لأسباب صحية بعد تداعيات إصابته نتيجة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واضطر داونينج ستريت اليوم إلى إنكار هذه الأنباء، بعد أن قال السير همفري ويكفيلد لأحد المصطافين الذين زاروا قلعته في نورثمبرلاند إن رئيس الوزراء لا يزال يعاني من تداعيات سيئة من فيروس كورونا على المدى الطويل.

ووفقًا لصحيفة التايمز البريطانية، شبه ويكفيلد رئيس الوزراء بالفرس الذي تم تصميمه للعمل أثناء إصابته، مما جعله أعرج بشكل دائم، متابعًا: إذا أعدت حصانًا إلى العمل بعد إصابته بجروح، فلن يتعافى أبدًا.

وخرج بوريس جونسون اليوم بنفسه معلقًا على هذا الادعاء قائلًا إنه هراء تام.

وكان قد أمضى جونسون أكثر من أسبوع في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا في أوائل أبريل، تخلله إقامته في العناية المركزة بسبب تداعيات الإصابة.

ويُذكر أن السير همفري ويكفيلد، مالك قلعة تشيلينغهام، هو والد زوجة السيد كامينغز، الصحفية ماري ويكفيلد، وقد تزوجا عام 2011 ولديهما طفل واحد معًا.

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