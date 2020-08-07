بومبيو: نؤيد وقفًا دائمًا وفوريًا لإطلاق النار في ليبيا

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء اليوم الخميس، أن بلاده تؤيد وقفًا دائمًا وفوريًا لإطلاق النار في ليبيا.

جاء تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، بعدما رفض رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، فايز السراج، وقف النار إلا بتنفيذ شرط إخلاء قوات الجيش الوطني الليبي مواقعها التي اعتبرها مصدر تهديد لقواته المتحالفة مع تركيا.

وجاء كلام بومبيو، إثر حديثه مع وزير خارجية مصر، بحثا فيه سبل الاستقرار في ليبيا.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، فايز السراج، كان رفض وقف النار إلا بتنفيذ شرط إخلاء قوات الجيش الوطني الليبي مواقعها التي اعتبرها مصدر تهديد لقواته المتحالفة مع تركيا.

وجاءت تصريحاته خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويرينا في طرابلس.

بدوره، أدان البيت الأبيض، الثلاثاء، وجود قوات أجنبية في ليبيا، مؤكدًا أنه “لا رابح” في الحرب المعقدة التي تشهدها البلاد.

وجاء في بيان لمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين، أن “الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء تصعيد النزاع في ليبيا. نحن نعارض بشدة تدخّل القوات الأجنبية، بما في ذلك استخدام المرتزقة ومقاتلين متعاقدين من قبل كل الأطراف”.

وقال أوبراين، الذي استأنف عمله، الثلاثاء، بعد تعافيه من فيروس كورونا، إن صراع النفوذ الدولي في ليبيا الغنية بالنفط، والتي تتمتع بموقع استراتيجي، يطرح “تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية”.



