بومبيو يستقل أول رحلة طيران رسمية بين الخرطوم وتل أبيب

المواطن - متابعة

استقل وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، صباح اليوم الثلاثاء أول رحلة طيران رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم للوصول للعاصمة السودانية.

واستبقت القوى السياسية السودانية زيارة بومبيو بالتأكيد على أن موقف التطبيع مع إسرائيل ليس من قضايا حكومة الفترة الانتقالية.

وذكر بيان صادر عن المجلس المركزي للتحالف، قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الخرطوم، أن اجتماعاً مشتركاً بين التحالف ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، جرى مساء الاثنين، استعرض ملفات بينها زيارة بومبيو للخرطوم.

وانتهي الاجتماع إلى التأكيد على أهمية مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة حول رفع اسـم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ورفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً كان مفروضاً على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج منذ عام 1993، إثر استضافة الأخيرة الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.





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