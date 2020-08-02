تجاوبًا مع “المواطن”.. استنفار لنزح مياه الأمطار بجازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

في تجاوب سريع مع “المواطن”، قامت أمانة منطقة جازان بعمليات نزح وتصريف لتجمعات مياه الأمطار بشوارع حي الصناعية في مدينة جازان، وذلك في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وكانت هطول الأمطار الغزيرة، يوم الجمعة الماضي، على منطقة جازان ومحافظاتها، تسبّب في غرق عدة شوارع بحي الصناعية في مدينة جازان.

وتحولت الشوارع إلى مستنقعات وبِرَك، وحاصرت المياه سكن العمال والمحال التجارية والسيارات المتوقفة وأغرقت عددًا منها، وأعاقت حركة المارة والسيارات، لانعدام وسائل تصريف مياه الأمطار بالحي.

نزح مياه الأمطار منذ الفجر:

وقال وكيل الأمين للخدمات والمشرف على أعمال أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها خلال عطلة عيد الأضحى الدكتور إبراهيم الخياط لـ“المواطن”، إن جهود الأمانة منذ هطول الأمطار مساء يوم عيد الأضحى تقوم بجهود واضحة وحسب خطة عمل ووفق لأولويات، وقد تم بدء العمل في فجر هذا اليوم لنزح وتصريف تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة الصناعية.

وأبدى عددٌ من مُلّاك المحال التجارية والعاملين ارتياحهم بالبدء بنزح تجمعات مياه الأمطار بشوارع حي الصناعية، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لمسؤولي أمانة المنطقة لتجاوبهم السريع مع الشكوى، مثمنين لـ“المواطن” دورها في نقل همومهم ووضعها بين أيدي المسؤولين.

تجاوب سريع من الأمانة:

جاء ذلك تجاوبًا مع ما نشرته “المواطن”، مساء أمس السبت، وبعد ساعات معدودة من نشر الخبر، تحت عنوان “فيديو وصور.. تجمعات مياه الأمطار تحاصر صناعية جازان”، حيث اشتكى عددٌ من مُلّاك المحال التجارية والعاملين تضررهم من تجمعات مياه الأمطار، بعد أن حاصرت المياه سكن العمال والمحال التجارية والسيارات المتوقفة وأغرقت عددًا منها، وأعاقت حركة المارة والسيارات، وأصبحت المستنقعات بيئة لتوالد وانتشار البعوض.

وناشد عددٌ من المواطنين ومُلّاك المحال التجارية أمانة منطقة جازان بشفط تجمعات مياه الأمطار بعد غرق عدة شوارع بحي الصناعية، قبل عودة العمال للعمل بالورش اليوم الأحد، والعمل على تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بالصناعية بشكل عاجل.



