تحديد موعد بدء الدوري الألماني موسم 2020/ 2021

المواطن - محمد سمعه

كشفت رابطة الدوري الألماني عن موعد بدء الموسم الجديد 2020/ 2021 من المسابقة.

بايرن ميونيخ بطل النسخة الأخيرة من الدوري الألماني:

وأكدت رابطة الدوري الألماني “البوندزليجا” أن الدوري سيبدأ يوم 18 سبتمبر المقبل، وستكون المباراة الافتتاحية بين فريقي بايرن ميونيخ بطل موسم 2019/2020 ونادي شالكة.

وأضافت الرابطة أنه في حال تأهل بايرن ميونيخ لنهائي دوري أبطال أوروبا فسوف يحصل على بعض الأيام للراحة ثم الاستعداد للدوري.

وأشارت رابطة “البوندزليجا” إلى أن العطلة الشتوية ستكون لمدة 11 يومًا فقط بدءًا من 21 ديسمبر حتى الثاني من يناير المُقبل.

وفي وقت سابق، فاز الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الكروي الأول بـ بايرن ميونيخ الألماني بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن موسم 2019/ 2020 المنصرم.

ووفقًا للاستفتاء الذي تم في مجلة “كيكر” الألمانية فإن ليفاندوفسكي فاز بجائزة أفضل لاعب في البوندزليجا بعد تفوقه في التصويت على الألماني جوشوا كيميش ظهير أيمن بايرن ميونيخ والإنجليزي جادون سانتشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني:

وكان ليفاندوفسكي أحرز 34 هدفًا في الدوري الألماني موسم 2019/ 2020 ليُتوج بلقب هداف البوندزليجا للمرة الخامسة في تاريخه. يذكر أن اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ نجح في قيادة فريقه للفوز بكأس ألمانيا السبت الرابع من يوليو الماضي، وذلك بعد إسقاط باير ليفركوزن في المباراة النهائية برباعية مقابل هدفين. وتمكن ليفاندوفسكي من إحراز هدفين في مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن، حيث يدور في رأس المهاجم البولندي الفوز بالسداسية، وهي عبارة عن قيادة البايرن للفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري، ليكون البافاري حقق الثلاثية وهي الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري الأبطال. ويتبقى لـ ليفاندوفسكي الفوز بالثلاثية وهي الألقاب الفردية التي يسعى إلى تحقيقها مع بايرن ميونيخ، حيث نال لقب أفضل هداف في الدوري الألماني موسم 2019- 2020 برصيد 34 هدفًا، وسجل 6 أهداف في 5 مباريات في بطولة الكأس ليكون هداف الكأس بعد تتويج بايرن ميونيخ به.



