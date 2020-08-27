تحديد موعد مباراتي دور الـ4 بـ كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، موعد مباراتي دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم موسم 2019/2020.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الهلال وأبها يوم 27 أكتوبر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بينما المباراة الثانية بين الأهلي والنصر يوم 27 أكتوبر على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

وتعود مسابقة كأس الملك للاستئناف من جديد، بعد أن توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان التعاون تُوج بنسخة كأس الملك عام 2019 على حساب فريق الاتحاد في اللقاء النهائي.





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