تحذير من الأرصاد لأهالي مكة والمدينة ونجران

المواطن - الرياض

أصدرت الأرصاد اليوم 3 تنبيهات بشأن ظواهر جوية مختلفة في كل من المدينة المنورة ومكة المنورة ونجران فيما لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية تتزايد على باقي المناطق.

الأرصاد تحذر من طقس المدينة

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها اليوم عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والمهد، ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

تدني الرؤية على المدينة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة، والقنفذة، والليث.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الــ 6 مساءً.

سحب رعدية على نجران

كما نبّهت الأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



