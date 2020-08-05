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تحذير من التقلبات الجوية المصاحبة لـ أمطار عسير
الدفاع المدني أهاب باتباع التعليمات والابتعاد عن الأودية

تحذير من التقلبات الجوية المصاحبة لـ أمطار عسير

2020/08/05
الساعة 4:22 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تحذير من التقلبات الجوية المصاحبة لـ أمطار عسير
المواطن - حسن عسيري - أبها
العناوين الفرعية إخفاء
1 التقيُّد بتعليمات السلامة
2 تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة أمطار عسير

دعا مدني عسير إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال هذا اليوم الأربعاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول.

التقيُّد بتعليمات السلامة

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني (هنا).

تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة أمطار عسير

وأكد السـيّد بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.




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