تحذير من غسل اللحوم والدواجن قبل طهوها

المواطن - متابعة

اعتدنا دائمًا في حياتنا على أن غسل بعض الأطعمة بالماء والصابون مرتبط بالنظافة والصحة، إلا أن هذه النظرية لا تنطبق على اللحوم والدواجن.

وأفاد المعهد العالي للصحة العامة في جامعة الإسكندرية في مصر خلال منشور عبر صفحة على “فيسبوك”، تحت عنوان: “معًا لصحة أفضل” التابعة للمعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، أن غسل اللحوم والدواجن قبل الطبخ أو حتى مجرد شطفها بالماء، يُعتبر سببًا في انتشار مسببات أمراض بكتيرية كثيرة مثل بكتيريا السالمونيلا وغيرها.

وأشار المعهد إلى أن عملية الطبخ وحدها تكفي للقضاء على أي بكتيريا موجودة في اللحوم، بشرط أن يتم طهوها على درجة حرارة 73 على الأقل.

كما ذكر 3 نصائح أساسية يجب اتباعها أثناء التعامل مع اللحوم النيئة، أهمها أنه يجب البدء بتحضير الطعام الذي سيُقدم طازجًا وبدون طهو، مثل السلطة على سبيل المثال، قبل التعامل مع اللحوم النيئة أو الدواجن. كما يجب إبعاد تلك الأطعمة عن مكان تحضير اللحوم.

ومن المهم أيضًا تنظيف وتطهير أي سطح قد يكون ملوثًا من اللحوم أو الدواجن، إضافةً إلى تنظيف الأسطح والأحواض بالماء الساخن والصابون بعد التعامل مع اللحوم النيئة.

أما الخطوة الأهم، فهي غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.



