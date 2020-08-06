تخصصي الجوف يمكّن ذوي مصابي كورونا من زيارتهم عبر الاتصال المرئي

المواطن - واس

عمل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف على تفعيل خدمة الاتصال المرئي بالصوت والصورة الخاص بمركز كورونا بالمنطقة ، وتُمكّن الخدمة الزوار من التواصل مع ذويهم المنومين والمصابين بفيروس كورونا المستجد19 والاطمئنان عليهم، وذلك عبر غرف مخصصة تُراعى فيها الخصوصية.

وأوضحت صحة الجوف أن هذه المبادرة، تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وكان لها الأثر الكبير في تقديم الدعم النفسي للمرضى وذويهم التي جرى إطلاقها مع أول أيّام عيد الأضحى المبارك 1441هـ.

وبينت أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر التوجه إلى قسم تجربة المريض في المستشفى في المدخل الرئيسي وطلب الخدمة.



