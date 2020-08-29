تخصيص الأسبوع الأول من الدراسة لاستكمال التسجيل والتدريب على منصة مدرستي

المواطن - الرياض

أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إبتسام الشهري، سيتم تخصيص الأسبوع الأول من الفصل الدراسي لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة ضمن خطة الإطلاق التجريبي لـ منصة مدرستي⁩.

وقالت الشهري في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم السبت: إنه يمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.

ما هي منصة مدرستي ؟

وتُعد منصة مدرستي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

كما تتيح المنصة للطلاب إمكانية التواصل بشكل مستمر مع معلميهم، لمعرفة كافّة المستجدات والمهام المطلوبة منهم، والتفاعل معها بالشكل الصحيح، ومعرفة كافة البدائل المتاحة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى معرفة المحاور الأساسية للعملية التعليمية، والبدائل لكل نطاق، والتي تتمثّل في الحضور ومصادر المحتوى التعليمي والأنشطة التعليمية والتقييم والاختبارات.







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