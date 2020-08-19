تداول تطلق أول مؤشر لقياس أداء السندات الحكومية

المواطن - الرياض

أطلقت شركة السوق المالية السعودية (تداول) والشريك الأجنبي “آي إتش إس ماركت”، المؤشر العاشر الذي خصص هذه المرة لقياس أداء السندات الحكومية إلى جانب الصكوك الادخارية، لينضم إلى أن المؤشرات التسعة السابقة تركزت على قياس أداء الصكوك الحكومية فقط.

وأطلق على المؤشر العاشر اسم “مؤشر آيبوكس تداول صكوك وسندات حكومية بالريال السعودي” وسيصبح مؤشرًا رئيسًا وليس فرعيًا.

وكشفت مصادر مطلعة أن هناك رغبة لإطلاق مؤشر خاص بقياس أداء أدوات الدين الخاصة بالشركات، لكن لم يتحدد تاريخ معين وذلك نظرا لمحدودية أعداد أدوات الدين المدرجة هناك التي تصل إلى خمس، فضلا عن ضعف أحجام التداول التي تؤثر في الجانب التسعيري لعمل مؤشر قياس الأداء، وفقًا لما نقلته “الاقتصادية”.

وتطرح الحكومة اليوم الأربعاء، إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بأغسطس الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة، بأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة، علمًا أنه سيتم تسوية الإصدار يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.

ويأتي الطرح في وقت تشهد الإصدارات السيادية حول العالم “ولا سيما ذات التصنيف الائتماني المرتفع” التي دخلت بدورها مرحلة تدني مستويات العائد، انعكاسًا إيجابيًا عبر تخفيض تكلفة التمويل على خزائنها.

وهذا الطرح يعد التاسع لهذا العام باعتبار أن يوليو شهد طرحين محليين، كان أحدهما استثنائيا باعتباره جاء كشراء مبكر للسندات التنموية، التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ومن ثم إصدار صكوك جديدة لتحل مكانها.





شارك الخبر