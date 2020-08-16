تدشين حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بجازان

المواطن - جازان
دشن المدير العام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي بمكتبه مساء أمس حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1442هـ .
وقدم الدكتور أبوهادي التهنئة للمنقولين والمنقولات متمنياً لجميع المعلمين والمعلمات التوفيق خلال العام الدراسي الجديد ، ومثمناً جميع الجهود المبذولة من إدارة شؤون المعلمين لإنجاز حركة النقل.
يذكر أن عدد المنقولين بلغ 294 معلماً بنسبة 22٪ ، وبلغ عدد المنقولات 282 معلمة بنسبة 27٪ .
وسيتاح للمعلمين والمعلمات الاعتراض على نتيجة الحركة من موعد إعلانها حتى يوم الأربعاء 29 من شهر ذي الحجة.
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