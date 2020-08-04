ترامب عن مستشارة البيت الأبيض: وقعت في الشرك وضربتنا!

المواطن - متابعة

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادًا لمستشارة البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا المستجد، ديبورا بيركس، بعدما حذرت من مرحلة جديدة تتصل بالوباء معتبرًا تصريحاتها “مثيرة للشفقة”.

وقال ترامب الغاضب مما يعتبره تغطية إعلامية مفرطة في التشاؤم في إطار رده على الوباء: إن بيركس رضخت لضغوط كي تتخذ موقفًا سلبيًّا.

وكتب الرئيس على تويتر “ديبورا وقعت في الشرك وضربتنا. شيء مثير للشفقة”.

وقالت بيركس الأحد لشبكة “سي إن إن”: إن الولايات المتحدة التي سجلت نحو 155 ألف وفاة بكوفيد-19، تدخل “مرحلة جديدة” من تفشي العدوى.

واعتبرت بيركس أن الفيروس “يتفشى بشكل غير عادي”، مضيفةً: “لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن من هذا الفيروس”.

وقال ترامب: إن تحذيرات بيركس صدرت بعدما هاجمتها رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي.



