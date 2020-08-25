ترامب: وباء كورونا سيمر بدون لقاح أسرع مما نعتقد

المواطن - متابعة

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته بأنه سيكون من الممكن التخلص من وباء فيروس كورونا المستجد، بغض النظر عن هل سيظهر لقاح ضد المرض في الولايات المتحدة، أم لا.

وقال ترامب، في حديث أمام مؤيديه في ولاية كارولينا الشمالية: “سنتخلص من هذا الفيروس، وهو ما سيحدث حتما، وسيحدث هذا بشكل أسرع مما يعتقده الناس، سواء مع اللقاحات أو بدونها. فهذا الأمر يجري الآن”. وأشار إلى أن بلاده تشهد حالياً المرحلة الأخيرة من اختبار لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال ترامب إن اللقاح “قد يظهر قبل نهاية العام الجاري أو قبل ذلك بكثير”. وأكد الرئيس الأمريكي: “معاً سنتغلب على الفيروس”.

في وقت سابق، رفض أعضاء مجموعة عمل البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، مرات عديدة، ما صرح به الرئيس ترامب، بأن فيروس كورونا “يمكن أن يتلاشى تدريجياً”.





شارك الخبر