ترامب يترشح رسميًا للانتخابات الأمريكية ويصف بايدن بـ مدمر العظمة الأمريكية

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثانية، أمام مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.

وأكد ترامب في كلمة له في ختام مؤتمر الحزب الجمهوري أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة، متعهداً بأن يكون الاقتصاد الأمريكي في حال فوزه بولاية ثانية أقوى اقتصاد في التاريخ.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل.

أول وعد من ترامب

ووعد ترامب بـسحق فيروس كورونا المستجد، بواسطة لقاح سيتم إنتاجه بحلول نهاية العام الجاري، حيث ستكون “مئات ملايين الجرعات منه متوفرة سريعاً”.

وقال ترامب في خطاب قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية، الجمعة: “نحن نحشد العبقرية العلمية الأمريكية لإنتاج لقاح في وقت قياسي”.

ووصف ترامب، المرشح المنافس وغريمه التقليدي جو بايدن بـ”مدمر العظمة الأمريكية”.

لقاح كورونا

وأضاف أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض، في الخطاب الذي ألقاه بختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري: “سنحصل على لقاح آمن وفعال هذا العام، ومعاً سنسحق هذا الفيروس”.

وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة عتبة الـ180 ألفاً، بحسب بيانات نشرتها مساء الخميس جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة “كوفيد 19”.





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