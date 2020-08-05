ترامب يتهم أوباما وبايدن بالتجسس على حملته الانتخابية

المواطن - متابعة

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، باراك أوباما وجو بايدن بالتجسس على حملته الإنتخابية.

وقال ترامب: إن هناك “أخبارًا كبيرة” بشأن تجسس أوباما وبايدن على حملتي الانتخابية، وفقًا لما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل.

يذكر أن البيت الأبيض وحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكدوا في وقت سابق أن الانتخابات ستُجرى في موعدها يوم الثالث من نوفمبر.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز: إن ترامب كان يبدي مخاوفه بشأن التصويت بالبريد عندما طرح فكرة تأجيل التصويت.

وقال ميدوز لشبكة تلفزيون (سي بي إس) سوف نُجري الانتخابات في الثالث من نوفمبر وسيفوز الرئيس.

وقال جيسون ميلر كبير مستشاري الحملة الانتخابية للرئيس ترامب لشبكة فوكس نيوز: الانتخابات ستجرى يوم الثالث من نوفمبر والرئيس يريدها يوم الثالث من نوفمبر.

وطرح ترامب يوم الخميس فكرة تأجيل الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر وهو اقتراح سارع الديمقراطيون وزملاؤه الجمهوريون في الكونجرس برفضه. وللكونجرس وحده سلطة إجراء مثل هذا التغيير.

ورفض المنتقدون وحلفاء ترامب أيضًا الفكرة باعتبارها محاولة لا تتسم بالجدية للفت الانتباه بعيدًا عن التطورات الاقتصادية المدمرة، لكن بعض خبراء القانون حذروا من أن انتقاداته المتكررة للتصويت بالبريد يمكن أن تقوض ثقة مؤيديه بالعملية الانتخابية.



