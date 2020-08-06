ترامب يكشف موعد طرح لقاح كورونا في أمريكا

المواطن - متابعة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الموعد المتوقع لطرح لقاح كورونا في الولايات المتحدة بالرغم من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في البلاد.

موعد طرح لقاح كورونا

ترامب قال اليوم إنه من الممكن أن يتوفر لقاح لفيروس كورونا في الولايات المتحدة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الثالث من نوفمبر، في توقع أكثر تفاؤلًا بكثير من التوقيت الذي يراه خبراء الصحة في البيت الأبيض.

وعندما سُئل في برنامج بإذاعة جيرالدو ريفيرا عن الموعد الذي قد يتوفر فيه لقاح للفيروس قال ترامب “في وقت أقرب من نهاية العام، يمكن أن يكون أقرب بكثير” بحسب رويترز

وردًا على سؤال يقول “أقرب من الثالث من نوفمبر؟”، قال ترامب: “أعتقد في بعض الحالات، نعم يمكن قبله، لكن في حدود ذلك الوقت”.