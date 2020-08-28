ترتيب الدورى المصرى 2020 قبل مباراة الأهلي والمصري

المواطن - محمد سمعه

لا يزال النادي الأهلي محافظًا على صدارته لـ ترتيب الدورى المصرى 2020، وذلك قبل مواجهة النادي المصري البورسعيدي غدًا، السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد المارد الأحمر في صدارة الدوري برصيد 59 نقطة، وذلك بعد فوزه الصعب أول أمس على نادي الجونة بهدف دون رد سجله اللاعب مروان محسن بالدقيقة الثالثة والتسعين.

أما النادي المصري فيحتل المركز الخامس عشر في جدول الدوري برصيد 21 نقطة.

استمرار صدارة الأهلي في ترتيب الدورى المصرى 2020 تضمن له اللقب:

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك للاقتراب شيئًا فشيء من تحقيق لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ المارد الأحمر.

وفي سياق آخر، فقد نادي الزمالك الفرصة في احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى المصرى 2020، وذلك بعد خسارته أمس الخميس في اللحظات الأخيرة، من نادي المقاولون العرب بثنائية مقابل هدف، حيث ظل في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وهو نفس رصيد نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني المتفوق على الزمالك بفارق الأهداف.

أما نادي المقاولون العرب فأصبح رصيده 40 نقطة في المركز الرابع في جدول الدوري، حيث يؤهله هذا المركز للعب في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالموسم المقبل.

الفوز يعني بقاء بيراميدز في المركز الثاني:

ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز غدًا السبت، على حساب نادي أسوان للوصول إلى النقطة رقم 45 والحفاظ على البقاء في المركز الثاني أما نادي أسوان فيهدف للفوز والوصول إلى النقطة رقم 26 للصعود 4 مراكز في جدول الدوري والابتعاد عن المراكز المؤدية إلى الهبوط.







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