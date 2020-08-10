ترتيب دوري محمد بن سلمان .. وصافة النصر في خطر

المواطن - محمد سمعه

لكي يُحافظ النصر على بقائه في المركز الثاني في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، لا بديل له سوى الفوز اليوم الاثنين، عند مواجهة نادي أبها بالجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري.

ويملك العالمي حاليًا 45 نقطة في المركز الثاني في ترتيب دوري محمد بن سلمان، حيث تجمد رصيده وذلك بعد أن خسر في الجولة الثالثة والعشرين من نادي الهلال في ديربي الرياض يوم الأربعاء الماضي برباعية مقابل هدف.

مركز النصر في ترتيب دوري محمد بن سلمان مُهدد بسبب الأهلي

وجاء فوز الأهلي على الاتحاد أمس الأحد، في ديربي جدة، بمثابة تهديد واضح وصريح لنادي النصر وتواجده في المركز الثاني في ترتيب دوري محمد بن سلمان، حيث أصبح الفارق حاليًا بين النصر والأهلي صاحب المركز الثالث نقطتين فقط.

وإذا نجح النصر في الفوز على أبها اليوم، سيرفع العالمي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بـ ترتيب دوري محمد بن سلمان، مما يجعله يُحافظ على فرصه في المنافسة على لقب الدوري، على الأقل حتى الجولة الأخيرة.

الهلال في صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان

ويحتل الهلال “الزعيم” المركز الأول في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 54 نقطة، وإذا نجح اليوم في الفوز على فريق الفتح، فسيكون بطل آسيا قريبًا للغاية من إمكانية التتويج بالدوري في موسم 2019/2020، وتعويض فقدانه اللقب بموسم 2018/2019 لمصلحة نادي النصر وقتها وبفارق نقطة واحدة.

أما نادي الاتحاد فيحتل حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 23 نقطة، بعد استمرار نتائجه السلبية، وكان آخرها الخسارة من النادي الأهلي أمس في ديربي جدة.

ويُعد نادي العدالة، الأقرب للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يحتل حاليًا المركز السادس والأخير عشر برصيد 17 نقطة، أما نادي ضمك فيتواجد في المركز الخامس عشر، بينما يحتل نادي الفتح المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.



