تردد قناة عين التعليمية للطلاب بدون إنترنت أو جهاز ذكي

المواطن - الرياض

وجهت وزارة التعليم توضيحًا هامًّا إلى الطلاب والطالبات الذين لا يتوفر لديهم إنترنت أو جهاز ذكي بشأن حضور الدروس التعليمية عبر قناة عين.

وقالت التعليم في تغريدة لها عبر تويتر: إذا لم يتوفر لديكم جهاز ذكي أو إنترنت، يمكنكم حضور دروسكم من خلال قنوات عين التعليمية على التردد التالي: عرب سات التردد/ 12437 استقطاب/ عمودي معدل الترميز/ 27500 الإرسال/ DVB-S2.

خطوات تحديث قنوات عين:

ونشرت قنوات عين في وقت سابق مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على الإعدادات.

– اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي.

– اختيار القمر الصناعي عرب سات.

– إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي.

– اختيار معدل الترميز 27500.

– ضبط الإرسال على DVB-S2.

– الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.

انطلاق العام الجديد:

وتعتبر قناة أو مجموعة قنوات عين التعليمية من أبرز الوسائل التعليمية التي اعتمدها وزارة التعليم من أجل عقد الحصص الدراسية للمقررات في مختلف المراحل الدراسية، بحيث تتيح إمكانية مشاهدة البث المباشر لقناة عين دروس، أو الرجوع إلى الدروس المسجلة والتي ستكون متوفرة في القناة الرسمية لعين التعليمية على الموقع العالمي يوتيوب.







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