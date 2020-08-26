ترقب إيداع راتب أغسطس و7 نصائح للتوفير

المواطن - الرياض

يترقب العديد من المواطنين إيداع راتب أغسطس خلال الساعات الأولى من يوم 27 / 8 /2020 وفقًا للجدولة الزمنية التي تقضي بتثبيت موعد صرف الرواتب لكل موظفي القطاع العام.

7 نصائح للحفاظ على الراتب

وبالتزامن مع عودة الموظفين إلى الدوام الأحد المقبل بنسبة 100 % ينصح الخبراء بما يلي:

– تقسيم الراتب في أظرف مخصصة تتضمن (الإيجار، الفواتير، مصاريف السيارة، ميزانية البيت، ومصاريف أخرى إن وجدت).

– تجنب شراء أمور ليست ضرورية مثل الكماليات، إذ إنه يمكن التعامل مع القديم.

⁃ عدم الاقتراض والاستدانة من الآخرين حتى لا يجد الفرد نفسه في موقف لا يحمد عقباه.

⁃ الالتزام بتسديد الفواتير أولًا بأول حتى لا تصبح هذه الفواتير عائقًا ويصعب تسديدها لاحقًا.

⁃ وضع الأولويات عند التوجه للشراء في السوبر ماركت وعدم التسوق المظهري.

⁃ عدم الالتفات لأي تخفيضات والشراء من باب الوجاهة لوجود تخفيض إذ إن ذلك يشكل هدرًا للمال غير مبرر.

⁃ الحد من استخدام بطاقات الائتمان أو بطاقة مدى في أمور ليست ضرورية.

الاستعلام عن راتب أغسطس

ويمكن للموظف الحكومي الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي والمستحقات المالية من خلال منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات في منصة اعتماد.

وأيضًا يوفر منتج إدارة الاستقطاعات خيار الاستقطاع المركزي للمستحقات من خلال منصة اعتماد، والتحويل بشكل مباشر للجهات المستفيدة مثل مؤسسات التقاعد والبنوك والصناديق الحكومية وغيرها.





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