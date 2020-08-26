تريلر فيلم Enola Holmes يحقق 5 ملايين مشاهدة خلال ساعات

الفيلم من ﺗﺄﻟﻴﻒ جاك ثورن، وﺇﺧﺮاﺝ هاري برادبير، ويشارك في بطولته: هنري كافيل، ميلي بوبي براون ، هيلينا بونهام كارتر، سام كلافلن، عادل أختار، فيونا شو.يذكر أن الممثلة الشابة ميلي بوبي براون، تعمل حاليًا على تطوير وإنتاج فيلم “A Time Lost” الذي سيعرض على نتفليكس. وهو مستوحى من قصة كتبتها مع أختها “بيج براون”.