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تريلر فيلم Enola Holmes يحقق 5 ملايين مشاهدة خلال ساعات

تريلر فيلم Enola Holmes يحقق 5 ملايين مشاهدة خلال ساعات

2020/08/26
الساعة 1:14 مساءً
- ‎فيمشاهير, حصاد اليوم
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تريلر فيلم Enola Holmes يحقق 5 ملايين مشاهدة خلال ساعات
العناوين الفرعية إخفاء
1 قصة فيلم Enola Holmes
2 أبطال فيلم إينولا هولمز

حقق تريلر فيلم Enola Holmes قرابة 5 ملايين مشاهدة خلال ساعات من طرحه عبر حسابات شبكة نتفليكس الرقمية.

ويبدأ التريلر بظهور إينولا التي تكشف عن معنى اسمها “وحيدة” ومع ذلك تبقى مع أمها ويعشان معًا حياة سعيدة حتى تختفي الأم في ظروف غامضة.

قصة فيلم Enola Holmes

تدور أحداث فيلم إينولا هولمز حول واقعة اختفاء تتعرض لها والدة إينولا شقيقة شرلوك هولمز المحقق الشهير في سلسلة الجرائم، لذلك تقرر الهرب والعمل كمحققة متخفية بحثا عن والدتها في لندن لتكتشف خطة مجرم وقاتل يرغب في الانتقام من شقيقها الأكبر.
Enola Holmes

أبطال فيلم إينولا هولمز

الفيلم من ﺗﺄﻟﻴﻒ جاك ثورن، وﺇﺧﺮاﺝ هاري برادبير، ويشارك في بطولته: هنري كافيل، ميلي بوبي براون ، هيلينا بونهام كارتر، سام كلافلن، عادل أختار، فيونا شو.يذكر أن الممثلة الشابة ميلي بوبي براون، تعمل حاليًا على تطوير وإنتاج فيلم “A Time Lost” الذي سيعرض على نتفليكس. وهو مستوحى من قصة كتبتها مع أختها “بيج براون”.


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