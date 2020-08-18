تسجيل 3571 إصابة بـ كورونا و266 وفاة في المكسيك

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 3571 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و266 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 525733 حالة، وإجمالي الوفيات 57023.

وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع في أعداد الإصابات مع زيادة طفيفة بالوفيات، حيث سجلت الأحد 4448 إصابة بفيروس كورونا، و214 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.





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