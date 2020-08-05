تسجيل 651 حالة كورونا في الكويت و3 وفيات

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 651 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 69425 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 468 حالة.

حالات كورونا في الكويت

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ651 السابقة تضمنت 425 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 28ر65 في المئة و 226 حالة لغير الكويتيين بنسبة 72ر34 في المئة.

الحالات الحرجة

وعن آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 128 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد19 وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8051 حالة.

وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4550 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 518601 فحصًا.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

حالات التعافي من كورونا

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 580 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 60906 حالات.



