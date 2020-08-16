تشافي يُوجه صدمة جديدة لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

وجّه الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري، صدمة جديدة لنادي برشلونة الإسباني، الذي يبحث حاليًا عن مدرب للفريق الكروي الأول بدلًا من المدرب الإسباني كيكي سيتين.

وتحدث تشافي لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية قائلًا: “أريد التدريب في الدوري الإنجليزي بالفترة المُقبلة، خاصة مانشستر يونايتد أو تشيلسي أو أرسنال أو مانشستر سيتي”.

وأضاف تشافي: ” حقيقة أود السير على خُطى المدرب يورجن كلوب وأوناي إيمري وماوريسيو بوتشيتينو، ذهبوا إلى الدوري الإنجليزي وقاموا بأشياء مُميزة”.

وحول العودة إلى برشلونة، قال تشافي: ” بالطبع سأعود للبارشا ولكن حاليًا لدي أمور أخرى أقوم بها وأنا أستمتع كثيرًا بما أفعله”.

رد فعل ميسي بعد هزيمة برشلونة بالثمانية

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد السقوط المُدوي للبارشا ضد بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين، أول أمس الجمعة في مباريات دور ربع النهائي.

ونشر حساب Goal الشهير عبر “تويتر” صورة لـ ميسي وهو يجلس في غرفة خلع الملابس بعد نهاية مباراة بايرن ميونخ وفي الخارج، يقف الحارس الألماني مارك تير شتيجن حيث قال الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي: إن تير شتيجن يقف في الخارج لمنع اللاعب الأرجنتيني من مغادرة برشلونة بعد السقوط الكارثي ضد البايرن بـ دوري الأبطال.

الإنتر يُراقب ميسي

وكان اسم ميسي تردد في الفترة الأخيرة حول الانتقال لنادي إنتر ميلان الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. يذكر أن عقد ميسي مع نادي برشلونة سينتهي في صيف عام 2021، كما تردد أن اللاعب الأرجنتيني يُفكر في خوض تجربة احترافية جديدة خارج النادي الكتالوني بالفترة المُقبلة.





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