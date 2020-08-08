تشغيل قسم المناظير في مستشفى أحد رفيدة

المواطن- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عن تدشين قسم المناظير في مستشفى أحد رفيدة العام.

تجهيز مستشفى أحد رفيدة

وأوضحت صحة عسير أن القسم مهيأ بجميع التجهيزات الطبية الحديثة التي يحتاجها القسم إضافةً إلى التجهيزات الغير طبية اللازمة ويستقبل القسم الحالات المحالة إليه وذلك في سياق تنفيذ توجيهات سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بالتوسع في استحداث الأقسام الجديدة واستمرار تطوير الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمستفيدين.

بدوره قدم مدير مستشفى أحد رفيدة العام الدكتور عبدالله الأسمري شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير على دعمه وتوجيهاته لاستحداث هذه الوحدة وللمساعدين ومديري الإدارات ومديري المستشفيات الذين أسهموا في إنجاح تشغيل هذا القسم المهم.



