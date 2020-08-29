تشكيلة الهلال ضد الحزم استعدادًا لحسم الدوري

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للزعيم، تشكيلة الهلال ضد الحزم، وذلك استعدادًا لمباراة الجولة الـ28 بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة الهلال ضد الحزم:

وجاء تشكيل الزعيم مكونًا من: “المعيوف، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سيباستيان جيوفنكو، سالم الدوسري، أندري كاريلو، بافيتيمبي غوميز”.

أما القائمة الاحتياطية لـ الهلال فجاءت مكونة من: “محمد الواكد، مدالله العليان، محمد جحفلي، محمد كنو، ناصر الدوسري، هتان باهبري، محمد الشلهوب، صالح الشهري، عمر خربين”.

وفي وقت سابق، كشف الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الزعيم، عن وعده للمستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، وذلك قبل مواجهة الحزم اليوم السبت في الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعد غوميز إلى تركي آل الشيخ:

ونشر غوميز صورة لـ تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” حيث علّق عليها قائلًا: “صورة جميلة، ولكن الليلة الأسد سيحضر لك شيء قيّم وللجميع، وهو ميدالية الدوري السعودي للمحترفين”.

وإذا نجح الهلال في الفوز على الحزم، مع تعرض النصر للخسارة أو التعادل ضد الفيحاء، فسوف يكون الفريق الأزرق بطلًا لدوري المحترفين قبل جولتين من نهاية المسابقة. وفي وقت سابق، اختتم الفريق الكروي الأول بـ أزرق العاصمة تدريباته أمس الجمعة، استعدادًا لمواجهة الهلال ضد الحزم اليوم ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.







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