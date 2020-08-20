تشكيلة قمة الأهلي والهلال بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، عن تشكيلة الزعيم لمواجهة الراقي في قمة الأهلي والهلال بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيل الزعيم لـ قمة الأهلي والهلال

وجاء التشكيل الرئيسي لفريق الهلال مكونًا من: “عبدالله المعيوف، جانج هيون سو، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، مدالله العليان، جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفنكو، أندري كاريلو، بافيتيمبي غوميز”.

أما التشكيل الاحتياطي للزعيم فجاء مكونًا من: “محمد الواكد، محمد البريك، عبدالله الحافظ، علي البليهي، ناصر الدوسري، محمد الشلهوب، حمد العبدان، صالح الشهري، عمر خربين”.

تشكيل الراقي

بينما كشف المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الراقي عن تشكيلة فريقه لقمة الأهلي والهلال التي جاءت مكونة من: “محمد العويس، عبدالله حسون، محمد خبراني، محمد آل فتيل، لوكاس ليما، ساريتش، محمد المجحد، علي الأسمري، عبدالفتاح عسيري، عبدالرحمن غريب، عمر السومة”.

أما التشكيل الاحتياطي لـ الأهلي فجاء مكونًا من: “ياسر المسيليم، سلمان المؤشر، يزيد البكر، حسين عبدالغني، معتز هوساوي، مازن أبو شرارة، يوسف الحربي، فهد مجرشي، محمد البصاص”.

وكانت قمة الأهلي والهلال في دور ثمن النهائي بـ دوري أبطال آسيا في عام 2019، شهدت فوز الهلال على الأهلي في جولة الذهاب بـ جدة، برباعية مقابل هدفين، بينما شهدت مباراة العودة فوز الأهلي في الرياض بهدف، لكن الهلال تأهل بفضل النتيجة الكبيرة التي حققها في مباراة الذهاب.

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال اليوم في تمام الساعة الـ20:55 مساءً على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.





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