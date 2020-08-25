تشكيل مباراة النصر والعدالة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان البرتغالي روي فيتوريا والإيطالي جيوفاني سوليناس عن تشكيل مباراة النصر والعدالة، المقرر انطلاقها بعد قليل.

النصر والعدالة:

ويلعب النصر والعدالة اليوم على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة النصر والعدالة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، فيما يتذيل الفريق الضيف الترتيب بـ20 نقطة.

تشكيل مباراة اليوم:

وجاء تشكيل العالمي في مباراة اليوم كالتالي؛ براد جونز، سطان الغنام، مايكون، عبدالله مادو، عبدالرحمن العبيد، مختار علي، بيتروس، أحمد موسى، جوليانو، نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله.

ويجلس على مقاعد بدلاء العالمي في مباراة النصر والعدالة اليوم كل من؛ وليد عبدالله، عبدالله العمري، فهد الجميعة، عبدالفتاح آدم، خالد الغنام، عوض خميس، عبدالعزيز الدوسري، عبدالرحمن الدوسري وعبدالله الخيبري.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل العدالة كالتالي؛ علي المزيدي، تشارلز أندريا، أحمد السلطان، أداما تراوري، مرتضى البريه، ميدوين بيتيغي، سي مانداو، سافاس، عوض اليامي، نادر المولد وخالد دبيش.

ويتواجد على مقاعد بدلاء العدالة كل من؛ محمد المقهوي، رياض شراحيلي، حسين العيسى، عبدالعزيز مجرشي، إليو سيسيه، بدر السليطين، علي العايش، نايف هزازي وبدر النخلي.

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