تشكيل مباراة الهلال والفيصلي في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان الروماني رازفان لوشيسكو والبرازيلي بريكليس شاموسكا تشكيل مباراة الهلال والفيصلي المقرر انطلاقها، بعد قليل.

الهلال والفيصلي

ويلعب الهلال والفيصلي اليوم، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة الهلال والفيصلي، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الزعيم اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، غوستافو كويلار، سلمان الفرج، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو، سالم الدوسري وبافيتيمبي غوميز.

ويجلس على بدلاء الزعيم في مباراة الهلال والفيصلي كل من؛ محمد الواكد، مدالله العليان، عبدالله الحافظ، ناصر الدوسري، محمد كنو، هتان باهبري، محمد الشلهوب، صالح الشهري وعمر خربين.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفيصلي كالتالي؛ مصطفى ملائكة، خالد الغامدي، رفائيل، إيغور روسي، محمد قاسم، خاليم هالاند، حسين القحطاني، يوسف الجبلي، جليرمي أوجستو، أحمد أشرف، وبصاص.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي كل من؛ أحمد كسار، عقيل بلغيث، علي معدي، خالد كعبي، محمد النخيلان، حسين آل قريش، رمزي صولان، أحمد العنزي وويليان ألفيس.





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