تصرف جديد من فهد المولد يُنذر برحيله إلى النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن أزمة اللاعب فهد المولد مع إدارة الاتحاد، بسبب الحقوق المالية المتأخرة، لا تزال مستمرة وذلك قبل عودة مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس الحالي.

وغادر لاعب الاتحاد، تدريبات فريقه أمس السبت، بدون استئذان أحد من أعضاء الجهاز الفني وفقًا لصحيفة “الجزيرة” مما يدل على أن الأزمة مُستمرة وقد تُمهد لرحيله إلى نادي النصر، الذي طالما أبدى إعجابه باللاعب وسعى للتعاقد معه في الفترة الأخيرة.

أزمة فهد المولد انطلقت في الـ8 من يوليو

وكانت أزمة فهد المولد مع نادي الاتحاد بدأت في الثامن من يوليو الماضي، حيث غادر معسكر الفريق في أبها بدون إذن، ونشر نادي الاتحاد تعقيبًا على هذا التصرف بيانًا أوضح فيه أن اللاعب ليس له أي مستحقات مالية متأخرة عند إدارة النادي.

وبعد مغادرته معسكر أبها، حرص لاعب الاتحاد على الاعتذار لـ مسؤولي نادي الاتحاد وزملائه في الفريق الأول لكرة القدم والجماهير، مضيفًا أنه رفض تقديم شكوى للعميد من قبل.

رسالة من فيلانويفا لجماهير الاتحاد

وفي وقت سابق، وجّه اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب الاتحاد السابق، ولاعب الفيحاء الحالي، رسالة لـ جماهير نادي الاتحاد مؤكدًا أنه لم يستطع نسيانهم وذلك بعد رحيله عن العميد.

وفي وقت سابق، وجّه اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب الاتحاد السابق، ولاعب الفيحاء الحالي، رسالة لـ جماهير نادي الاتحاد مؤكدًا أنه لم يستطع نسيانهم وذلك بعد رحيله عن العميد.

ومن خلال أحد مقاطع الفيديو المُتداولة عبر “تويتر” تحدث فيلانويفا قائلًا: “بالطبع أشتاق للاتحاد وجماهيره، لا يُمكنني نسيانهم، وربما في المستقبل أكون مدربًا للاتحاد، من يعلم ؟، لا تقلقوا من أي شيء”.

ويمر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بفترة من النتائج السلبية، كما أنه يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين.



