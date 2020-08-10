تصريح كاريلي قد يُعجّل بإقالته من تدريب الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

لا يزال الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، يُحقق نتائج سلبية وذلك بعد تحقيق الخسارة الثانية على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك منذ استئناف الدوري يوم 4 أغسطس الجاري.

وفي تصريحات تلفزيونية، علّق كاريلي بعد مباراة الاتحاد والأهلي قائلًا: “يبدو أن اللاعبين لم يفهموا التعليمات بشكل جيد، ولم ينفذوا ما اتفقت عليه معهم، لقد خسرنا مباراة الأهلي بسبب أخطاء قاتلة من لاعبي الاتحاد”.

وتابع كاريلي: ” ما يحدث في الاتحاد ليس أزمة مدرب، بل أزمة لاعبين وعدم تطبيقهم للتعليمات، الفريق يُعاني على هذا الحال منذ 4 سنوات”.

التصريحات قد تُعجّل برحيل كاريلي

وربما تأتي هذه التصريحات كسبب يُعجّل بإقالة كاريلي، الذي يبدو أنه عجز عن السيطرة على غرفة خلع الملابس في العميد، بجانب أن نتائج الفريق تسير من سيئ إلى أسوأ.

وكان كاريلي تولى مهمة تدريب نادي الاتحاد خلفًا للمدرب الهولندي المُقال تين كات بسبب سوء النتائج أيضًا.

وفي وقت سابق،أكد النقاد الرياضيون لبرنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية، أن بقاء الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في دوري الكبار الموسم المقبل أمر صعب للغاية، وشددوا على أنه يُعاني من مشاكل إدارية وفنية عديدة.

مهمة الاتحاد صعبة للبقاء بين الكبار

وقال عادل عصام الدين: “الأهلي يستحق الفوز.. ولا توجد أي مقارنة بين الأهلي والاتحاد.. الأهلي شخصيته وتنظيمه أفضل وعناصريًّا أفضل من العميد”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “لا يوجد دعم خارجي لنادي الاتحاد عكس الهلال والنصر والأهلي.. ونادي الاتحاد في نفق مظلم ولابد من إنقاذ النادي الآن”.

وعلق طلال آل الشيخ قائلًا: “العميد من أفضل الفرق التي استعدت للدوري.. وكل الفرق مرت بنفس ظروفه.. وضعه خطير.. والأندية التي تنافسه على البقاء تملك لاعبين أجانب أفضل منه”.

وواصل آل الشيخ تصريحاته قائلًا: “بقاء العميد في الدوري صعب.. ولا يوجد شيء ينقذ النمور سوى لاعبيه.. مع دعاء “الوالدين”.. دور الإدارة مستحيل”.



